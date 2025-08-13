강원혁신도시 공공기관 임직원 12% ‘원주 미이주’
입력 2025.08.13 (09:09) 수정 2025.08.13 (09:24)
강원혁신도시 공공기관 임직원의 10명 중 1명 정도가 원주로 이주하지 않은 것으로 나타났습니다.
강원혁신도시발전지원센터는 지난해 12월 말 기준, 강원혁신도시 공공기관 임직원 7,180여 명 가운데 12%인 850여 명이 '원주 미이주'로 조사됐다고 밝혔습니다.
원주 이주자는 전체의 88%인 6,330명이었습니다.
이 가운데 가족 동반 이주는 39%, 단신 이주는 22%였습니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
-
