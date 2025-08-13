원주, 지방세 체납자 가상 자산 압류
입력 2025.08.13 (09:15)
원주시가 다음 달(9월)부터 지방세 체납자의 가상 자산을 압류합니다.
이를 위해, 국내 주요 가상 자산 거래소 3곳과 협조해, 지방세 100만 원 이상 체납자의 가상 자산 보유 현황 자료를 검토하고 있습니다.
또, 확인된 체납자에 대해 기존 부동산과 예금, 차량 등과 더불어 가상 자산에 대한 압류 절차를 밟을 계획입니다.
