원주, 지방세 체납자 가상 자산 압류

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

원주시가 다음 달(9월)부터 지방세 체납자의 가상 자산을 압류합니다.



이를 위해, 국내 주요 가상 자산 거래소 3곳과 협조해, 지방세 100만 원 이상 체납자의 가상 자산 보유 현황 자료를 검토하고 있습니다.



또, 확인된 체납자에 대해 기존 부동산과 예금, 차량 등과 더불어 가상 자산에 대한 압류 절차를 밟을 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!