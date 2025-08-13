‘파라타항공’ 비상탈출 시험 통과…취항 준비 막바지
입력 2025.08.13 (09:16) 수정 2025.08.13 (09:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항 증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.
파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없이 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나설 계획입니다.
파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없이 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나설 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘파라타항공’ 비상탈출 시험 통과…취항 준비 막바지
-
- 입력 2025-08-13 09:16:03
- 수정2025-08-13 09:26:50
파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항 증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.
파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없이 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나설 계획입니다.
파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없이 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나설 계획입니다.
-
-
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.