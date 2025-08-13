930뉴스

옹진 시간당 140mm 극한 호우…내일까지 중부 많은 비 [930 날씨]

입력 2025.08.13 (09:30)

[앵커]

현재 수도권에 호우특보가 내려진 가운데 집중호우가 쏟아지고 있습니다.

내일 오전까지 중부지방을 중심으로 많은 비가 올 것으로 보입니다.

먼저 기상캐스터 연결해 비 상황부터 알아보겠습니다.

이설아 기상캐스터, 지금 이 시각 비가 집중되는 곳은 어디인가요?

[리포트]

네, 지금 호우경보가 내려진 인천 옹진군엔 시간당 150밀리리터 안팎의 극한호우가 퍼붓고 있습니다.

연평도 CCTV 카메라 화면이 빗물에 가려 제대로 보이지 않을 정도인데요.

현재 인천과 강화에 호우경보가 수도권과 충남 북부 서해안에도 호우주의보가 내려진 가운데 굵은 빗줄기가 이어지고 있습니다.

북태평양 고기압이 남부지방에 영향을 주던 정체전선을 밀어 올려 내일 오전까지 중부지방엔 시간당 30에서 50밀리미터의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어 주의하셔야겠습니다.

이번 비는 남부지방은 오늘 오후에 대부분 그치겠지만, 중부지방은 내일까지 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.

광복절인 모레 오전엔 수도권과 강원 내륙 산지에 비가 오는 곳이 있겠습니다.

일단 내일까지 예상 강수량은 인천과 경기 북부 지역에 200밀리미터가 이상, 서울과 강원 중북부 내륙에 최대 150밀리미터 이상, 충청에 30에서 80, 최대 100밀리미터 이상입니다.

또한, 비와 함께 서해안과 중부 내륙 지역은 순간풍속 초속 15미터 안팎의 강한 바람도 불어 피해 없도록 대비하셔야겠습니다.

기상센터였습니다.

