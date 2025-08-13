“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

동영상 고정 취소

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담 일정이 확정됐습니다.



오는 25일 미국 워싱턴에서 정상회담이 열릴 예정인데, 이 대통령 취임 82일 만입니다.



대통령실은 한미 정상회담을 전후로 이 대통령의 일본 방문을 검토하고 있다고 밝혔습니다.



방준원 기자의 보도입니다.



[리포트]



이재명 대통령이 트럼프 대통령의 초청으로 24일부터 26일까지 미국을 방문합니다.



첫 한미 정상회담은 25일로 확정됐습니다.



이 대통령 취임 82일 만입니다.



이번 방미는 실무 방문 형식입니다.



공식 환영식은 생략하고 회담 중심으로 일정을 진행합니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "양 정상 간 상호 관심 의제에 대해서 실질적으로 심도 있는 협의를 갖는 데 초점을 둔 방문이라고 할 수 있겠고요."]



이 대통령은 백악관에서 트럼프 대통령과 정상회담을 한 뒤 업무 오찬을 할 예정입니다.



양국 협의에 따라 두 정상 간 일정이 추가로 잡힐 수도 있습니다.



트럼프 대통령이 조선업 협력에 관심이 큰 만큼 우리 기업이 인수한 현지 조선소를 함께 방문하는 일정 등이 구체화될 수도 있습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "충분히 가능할 수 있지 않을까 정도의 예측으로만."]



재계 총수 등 경제사절단의 동행 가능성에 대해 대통령실은 "같이 갈 의사가 있다"면서도 발표할 단계는 아니라고 설명했습니다.



김혜경 여사도 이번 방미에 동행합니다.



트럼프 대통령의 배우자 멜라니아 여사와의 친교 일정과 동포 간담회, 문화 행사 등을 진행할 거로 전망됩니다.



한미 정상회담을 전후로 이 대통령이 일본을 방문하는 방안도 검토되고 있습니다.



대통령실은 셔틀 외교 재개라는 양국 교감 속에 가능성을 타진하고 있다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 방준원입니다.



