EPL 새 시즌 개막전서 조타 형제 추모…검정 완장 차고 묵념

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 팀들이 새 시즌 개막전에서 지난달 불의의 사고로 사망한 리버풀 공격수 디오구 조타와 그의 동생을 추모하는 시간을 가진다.



AP통신은 13일(이하 한국시간) 프리미어리그 팀들이 이번 주말 새 시즌 1라운드 경기에서 조타와 그의 동생 안드레 시우바를 추모하며 킥오프 전 잠시 묵념할 예정이라고 대회 주최 측 발표를 전했다.



프리미어리그는 오는 16일 오전 4시 열리는 지난 시즌 챔피언 리버풀과 본머스의 공식 개막전으로 2025-2026시즌을 연다.



포르투갈 국가대표 출신 조타는 동생과 지난달 초 스페인 사모라에서 함께 차량으로 이동하다가 교통사고로 사망했다.



프리미어리그는 조타 형제를 추모하는 가장 적절한 방법에 대해 리버풀 구단과 이야기를 나눠왔다.



개막 라운드에서 모든 팀 선수는 검은색 완장을 찬다.



경기장 전광판에는 추모 메시지와 이미지가 나타난다.



조타가 뛰었던 리버풀과 울버햄프턴은 별도의 추모 행사도 준비하고 있다.



한편, 리버풀과 크리스털 팰리스가 지난 10일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 치른 2025 커뮤니티 실드에서도 경기 시작을 앞두고 조타 형제를 추모하는 묵념 시간이 있었다.



그러나 묵념 중 크리스털 팰리스 응원석에서 일부 팬이 응원 구호를 외쳐 눈살을 찌푸리게 했다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



