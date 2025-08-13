개혁신당, 김건희 구속에 “화무십일홍…오늘의 권력도 예외 없어”
입력 2025.08.13 (09:45) 수정 2025.08.13 (09:54)
개혁신당은 김건희 여사에 대한 법원의 구속영장 발부에 대해 “화무십일홍”이라며 “오늘의 권력도 예외 없다”고 밝혔습니다.
김영임 개혁신당 대변인은 오늘(13일) 논평을 통해 “윤석열·김건희 전 대통령 부부가 함께 구속되는 사상 초유의 일이 벌어졌다”며 이같이 밝혔습니다.
김 대변인은 “아무리 화려한 꽃도 열흘을 넘기지 못하듯, 권력을 사유화하고 민심을 저버린 자는 그 화려함이 끝내 낙엽처럼 흩날릴 수밖에 없다”고 했습니다.
이어 “이 경고는 과거 권력만의 이야기가 아니”라며 “권불십년, 화무십일홍은 지금 권력을 쥔 자들에게도 똑같이 적용된다”고 지적했습니다.
김 대변인은 “국민이 납득하지 못한 광복절 특별사면은 민심을 거스른 결정이자 신뢰를 무너뜨린 자충수”라며 “국민의 눈높이를 외면하고 신뢰를 잃은 권력은 반드시 민심의 심판대에 서게 된다”고 덧붙였습니다.
개혁신당, 김건희 구속에 "화무십일홍…오늘의 권력도 예외 없어"
입력 2025-08-13 09:45:00
수정2025-08-13 09:54:26
김민혁 기자 hyuk@kbs.co.kr
