인천 옹진에 시간당 140mm 이상 ‘극한 호우’…광명 목감천 등 통제

오늘 오전 9시쯤 인천 옹진군에 시간당 149.2mm의 극한 호우가 쏟아졌습니다.



인천 옹진군 덕적면 북리에 설치된 자동기상관측장비(AWS) 기록으로, 해당 지역에서 올해 기록된 시간당 강수량 중 가장 많습니다.



현재 서해상에서 강하게 발달한 비구름대가 경기 북부로 들어오며 강한 비를 뿌리고 있습니다.



오늘 내린 비의 양은 오전 9시 반 기준으로 인천 옹진군 197.3mm, 인천 중구 102mm, 경기 안성시 81.5mm, 경기 평택시 80.5mm 등입니다.



경기도 광명시는 오늘 오전 8시 반쯤 호우로 목감천 둔치가 물에 잠기고 있다며 하천 출입을 전면 차단하고, 시민들의 주의를 당부하는 재난문자를 보냈습니다.



집중호우가 쏟아지는 지역에서는 갑자기 물이 불어나 침수 피해를 입거나, 주변 하천이 넘칠 수 있어 가급적 외출을 자제하고 필요 시 119에 도움을 요청하는 것이 좋습니다.



현재 서울과 인천, 경기, 강원, 충남, 전남 등 6개 광역 시도에는 산사태 위기경보 ‘경계’ 단계가 내려져 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



