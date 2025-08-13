930뉴스

프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’

입력 2025.08.13 (09:50) 수정 2025.08.13 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

중국, 첫 로봇 체육대회 앞두고 ‘맹훈련’

중국, 첫 로봇 체육대회 앞두고 ‘맹훈련’
전방위 압박에 건설업계 ‘패닉’…“처벌만으로는 한계”

전방위 압박에 건설업계 ‘패닉’…“처벌만으로는 한계”

다음
파리 외곽의 하수 처리장.

필터가 폐기물을 걸러내고 있습니다.

때로 펌프를 막는 거대한 천 뭉치처럼 보이는 이 폐기물, 바로 물티슙니다.

최근에는 무려 150kg의 물티슈 뭉치를 제거해 내기도 했습니다.

[올리비에 브라운/하수 처리장 소장 : "물티슈가 서로 엉겨 붙어 '뭉치'를 형성하고 하수도 망에 있는 다른 쓰레기들과 합쳐지게 되죠."]

시중에 판매되는 대부분의 물티슈엔 변기에 버리지 말라는 경고가 있지만, 이를 지키지 않는 소비자가 물티슈를 변기에 버린 결과입니다.

특히 물티슈가 분해되기까지는 석 달이 걸리는 반면, 하수 처리장까지 오는 데는 단 3일밖에 걸리지 않습니다.

물티슈가 일으키는 하수 환경 문제는 프랑스에 국한되지 않습니다.

2018년 런던에서는 130톤에 달하는 물티슈 뭉치가 하수관을 막기도 했습니다.

유럽 전역에서 하수관이 막힌 이유의 70%가 물티슈 때문이었고, 이를 해결하려는 데에 든 비용은 연간 20억 유로, 우리 돈 약 3조 원에 달하는 것으로 추정됩니다.

KBS 월드 뉴스입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 프랑스, 하수도 막는 주범 ‘물티슈’
    • 입력 2025-08-13 09:50:55
    • 수정2025-08-13 09:53:50
    930뉴스
파리 외곽의 하수 처리장.

필터가 폐기물을 걸러내고 있습니다.

때로 펌프를 막는 거대한 천 뭉치처럼 보이는 이 폐기물, 바로 물티슙니다.

최근에는 무려 150kg의 물티슈 뭉치를 제거해 내기도 했습니다.

[올리비에 브라운/하수 처리장 소장 : "물티슈가 서로 엉겨 붙어 '뭉치'를 형성하고 하수도 망에 있는 다른 쓰레기들과 합쳐지게 되죠."]

시중에 판매되는 대부분의 물티슈엔 변기에 버리지 말라는 경고가 있지만, 이를 지키지 않는 소비자가 물티슈를 변기에 버린 결과입니다.

특히 물티슈가 분해되기까지는 석 달이 걸리는 반면, 하수 처리장까지 오는 데는 단 3일밖에 걸리지 않습니다.

물티슈가 일으키는 하수 환경 문제는 프랑스에 국한되지 않습니다.

2018년 런던에서는 130톤에 달하는 물티슈 뭉치가 하수관을 막기도 했습니다.

유럽 전역에서 하수관이 막힌 이유의 70%가 물티슈 때문이었고, 이를 해결하려는 데에 든 비용은 연간 20억 유로, 우리 돈 약 3조 원에 달하는 것으로 추정됩니다.

KBS 월드 뉴스입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.