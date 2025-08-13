경찰, ‘오산 옹벽 붕괴’ 안전점검업체 압수수색

동영상 고정 취소

경기남부청 광역수사단은 오늘 오전 9시부터 오산 고가도로 옹벽 붕괴사고와 관련해 안전점검 업체 4곳에 대해 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔습니다.



경찰은 압수수색을 통해 안전점검이 제대로 이뤄졌는지 등을 들여다볼 계획입니다.



이에 앞서 지난달 16일 저녁 7시쯤, 경기 오산시 가장교차로 수원 방향 고가도로의 10m 높이 옹벽이 무너져 차량 운전자인 40대 남성이 숨졌습니다.



