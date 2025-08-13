인천 공사 현장서 창호에 깔린 작업자 2명 부상

어제(12일) 오전 9시 40분쯤 인천 중구 운서동의 주택 인테리어 공사 현장에서 작업자들이 창호에 깔려 다쳤습니다.



50대 남성 작업자 두 명은 트럭에서 창호를 내리는 과정에서 다친 것으로 파악됐습니다.



소방당국은 "작업자들에 대한 응급처치를 하고 병원으로 이송했다"며 "자세한 사고 경위는 조사하고 있다"고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



