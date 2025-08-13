인천 공사 현장서 창호에 깔린 작업자 2명 부상
입력 2025.08.13 (09:52) 수정 2025.08.13 (09:53)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제(12일) 오전 9시 40분쯤 인천 중구 운서동의 주택 인테리어 공사 현장에서 작업자들이 창호에 깔려 다쳤습니다.
50대 남성 작업자 두 명은 트럭에서 창호를 내리는 과정에서 다친 것으로 파악됐습니다.
소방당국은 "작업자들에 대한 응급처치를 하고 병원으로 이송했다"며 "자세한 사고 경위는 조사하고 있다"고 설명했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
50대 남성 작업자 두 명은 트럭에서 창호를 내리는 과정에서 다친 것으로 파악됐습니다.
소방당국은 "작업자들에 대한 응급처치를 하고 병원으로 이송했다"며 "자세한 사고 경위는 조사하고 있다"고 설명했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 인천 공사 현장서 창호에 깔린 작업자 2명 부상
-
- 입력 2025-08-13 09:52:41
- 수정2025-08-13 09:53:43
어제(12일) 오전 9시 40분쯤 인천 중구 운서동의 주택 인테리어 공사 현장에서 작업자들이 창호에 깔려 다쳤습니다.
50대 남성 작업자 두 명은 트럭에서 창호를 내리는 과정에서 다친 것으로 파악됐습니다.
소방당국은 "작업자들에 대한 응급처치를 하고 병원으로 이송했다"며 "자세한 사고 경위는 조사하고 있다"고 설명했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
50대 남성 작업자 두 명은 트럭에서 창호를 내리는 과정에서 다친 것으로 파악됐습니다.
소방당국은 "작업자들에 대한 응급처치를 하고 병원으로 이송했다"며 "자세한 사고 경위는 조사하고 있다"고 설명했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
신현욱 기자 woogi@kbs.co.kr신현욱 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.