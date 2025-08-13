930뉴스

[주간! 대중문화] ‘정일우 vs 천호진’ KBS ‘화려한 날들’ 출발…12년 만에 한국 찾은 타이완 첫사랑 ‘구이룬메이’

입력 2025.08.13 (09:55) 수정 2025.08.13 (10:00)

[앵커]

KBS 새 주말드라마 '화려한 날들'이 큰 관심 속에 첫 방송을 시작했습니다.

영화 '말할 수 없는 비밀'로 국내에서도 많은 팬을 보유한 타이완 배우 구이룬메이(계륜미)가 12년 만에 한국을 방문했다는 소식도 들어와 있습니다.

한 주간의 대중문화 소식, 김혜주 기자가 전해드립니다.

[리포트]

========================
KBS 주말 드라마 '화려한 날들'…시청률 14%로 출발
=========================

부모 세대와의 갈등과 화해, 그리고 사랑을 그린 KBS 새 주말드라마 '화려한 날들'.

배우 정일우가 주연을 맡아 16년 만에 KBS에 복귀했습니다.

[정일우/'이지혁' 역 : "세대 간의 갈등 그리고 가족 간의 문제를 또 장남으로서 해결해 나가려고 정말 아등바등하는 캐릭터입니다."]

첫 회 시청률 13.9%로 순조롭게 출발한 '화려한 날들'은 매주 토, 일 오후 8시 KBS 2TV를 통해 방송됩니다.

==========================
12년 만에 한국 온 타이완 첫사랑 '구이룬메이'
==========================

영화 '말할 수 없는 비밀'의 히로인 타이완 배우 구이룬메이, 데뷔작 영화 '남색대문'의 재개봉을 앞두고 12년 만에 한국을 찾았습니다.

구이룬메이의 풋풋했던 데뷔 모습이 담긴 이 영화는 타이완 청소년이 겪는 자아 정체성의 혼란과 사랑을 섬세하게 담았습니다.

[구이룬메이(계륜미)/'멍커로우' 역 : "이 영화가 아니었다면 저는 아마 배우가 되지 않았을 거예요. 또 이 영화에서 다뤘던 주제는 제가 인생을 살아가는 데 있어 더 열린 시각을 갖게 해줬습니다."]

==========================
그룹 아스트로 새 유닛 '주니지니' 탄생
==========================

그룹 아스트로 새 유닛 주니지니가 공개됐습니다.

메인 보컬 MJ와 메인 래퍼 진진이 만나 우정과 시작의 설렘을 노래합니다.

[MJ/주니지니 멤버 : "어린 친구들부터 그리고 어르신들까지 모두가 좋아해 주시는 대중 픽(선택) 노래가 됐으면 좋겠습니다."]

===========================
샤이니 키, 3년 만의 현업 복귀
===========================

그룹 샤이니 키가 3년 만에 솔로 3집을 들고 돌아왔습니다.

이번 앨범은 '도시 괴담'의 독특한 형식으로 '또 다른 나'를 마주하는 과정을 담았습니다.

[키/그룹 샤이니 멤버 : "'이런 것도 있다, 이런 뮤직비디오도 있다' 항상 청개구리 같은 그런 마음이 좀 생겼던 것 같아요."]

키는 앨범 발매와 함께 솔로 월드 투어도 진행할 예정입니다.

KBS 뉴스 김혜주입니다.

촬영기자:고영민 김정은 최상철 김현민/영상편집:서윤지/화면제공:SM엔터테인먼트·판타지오·영화사'오드'

