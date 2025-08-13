인천 빌라 주차장 전기차서 불…주민 대피
입력 2025.08.13 (10:09) 수정 2025.08.13 (10:10)
오늘(13일) 새벽 4시 반쯤 인천 계양구 귤현동의 한 빌라 주차장에 있던 전기차에서 불이 나 1시간 40분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만, 주민 10여 명이 대피했습니다.
또, 전기차 한 대가 모두 불에 타 690여만 원 상당의 재산 피해가 났습니다.
소방당국은 전기차 하부 배터리에서 불이 시작된 것으로 보고 자세한 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천소방본부 제공]
신현욱 기자 woogi@kbs.co.kr
-
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.