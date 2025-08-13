세븐틴, ‘세계 청년의 날’ 맞아 3억 5천만 원 기부

그룹 세븐틴이 ‘세계 청년의 날’을 맞아 약 3억 5천만 원을 기부했습니다.



소속사 플레디스엔터테인먼트는 세븐틴이 세계 청년의 날인 어제(12일) 자선 경매 수익금 25만 달러, 우리 돈 약 3억 5천만 원을 유네스코에 기부했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



세븐틴은 ‘주피터 프레젠츠 : 사카이 x 세븐틴’(JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN) 자선 경매를 통해 기부금을 마련했으며, 기부금은 세븐틴과 유네스코가 함께 창설한 세계 청년 기금을 강화하는 데 쓰일 예정입니다.



세븐틴은 “데뷔 때부터 지금까지 진솔한 경험과 감정을 녹인 음악으로 청춘의 다채로운 순간을 표현하며 성장해 온 우리이기에, 세계 청년의 날이 갖는 의미는 더욱 각별하다”며 “지금도 자신의 꿈을 향해 나아가고 있는 전 세계 모든 청년 여러분께 응원의 메시지를 전한다”고 전했습니다.



지난해 유네스코 청년 친선 대사로 임명된 세븐틴은 앞서 지난 2023년 K팝 가수 최초로 파리 유네스코 본부에서 열린 제13회 ‘유네스코 청년 포럼’에 초청받아 연설과 공연을 했습니다.



세븐틴은 다음 달 13~14일 인천아시아드 주경기장에서 새 월드 투어 ‘뉴_’(NEW_)를 시작합니다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!