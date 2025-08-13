정청래 “김건희 구속 사필귀정…진실 끝까지 규명해야”

더불어민주당은 법원이 김건희 여사에 대한 구속영장을 발부한 데 대해 “사필귀정”이라며 철저한 진상규명과 처벌을 촉구했습니다.



민주당 정청래 대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 “윤석열, 김건희 전직 대통령 부부가 모두 구속됐다. 헌정사상 최초이며 우리 역사의 가장 큰 오점으로 기록될 것”이라며 이같이 밝혔습니다.



정 대표는 “수 차례 증거 인멸 시도와 수사 방해, 줄줄이 드러난 범죄 정황에 따른 것”이라며 “국민들은 윤석열, 김건희 부부의 국정농단, 부정부패 의혹에 대한 철저한 진상규명과 처벌을 원한다”고 강조했습니다.



그러면서 “특검은 이번 구속을 발판 삼아서 은폐되어 온 진실을 끝까지 규명해 역사적 책무를 완수해 주기 바란다”고 촉구했습니다.



정 대표는 “지연된 정의는 정의가 아니라고 하는데, 지연된 정의라도 한 발짝, 한 발짝 더 나아갔으면 좋겠다”며 “김건희 씨는 영장실질심사에서 판사에게 끝까지 목걸이를 받지 않았다는 취지로 거짓말을 했다고 한다. 김건희 씨는 존재 자체가 거짓이냐”고 비판했습니다.



이어 “지금도 체포영장 집행을 방해하며 법치를 조롱하고 있는 윤석열에게 모든 합법적인 수단을 동원해야 한다”며 “특검은 법의 엄정함을 똑똑히 보여주어야 할 것”이라고 밝혔습니다.



전현희 최고위원도 “거짓말을 일삼는 김건희, 국정농단범 김건희의 구속은 사필귀정이자 인과응보”라며 “나라를 망국의 길로 몰아넣은 비선 실세 세력들로부터 국가를 정상화하는 첫걸음”이라고 평가했습니다.



전 최고위원은 “대통령 이상의 무소불위 권력을 휘두르며 국정을 파탄 낸 김건희가 차야 할 것은 다이아 목걸이가 아니라 수갑”이라며 “특검은 구속 피의자 김건희의 모든 죄악을 낱낱이 밝혀서 법정 최고형을 구형하라”고 촉구했습니다.



김병주 최고위원은 “만시지탄이지만 사필귀정”이라며 “다시는 이처럼 참담한 일을 되풀이해선 안 된다. 권력형 부패와 비리를 꿈도 꾸지 못하게 법의 공정함과 국민의 무서움을 아로새겨야 한다”고 밝혔습니다.



이어 “이제 특검의 시간이다. 한 점 의혹 없이 철저하게 수사해 모든 진실을 밝혀야 한다”며 “민주당은 특검 수사의 공정성을 두 눈 부릅뜨고 지켜보겠다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!