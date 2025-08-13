아침뉴스타임

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

입력 2025.08.13 (10:11) 수정 2025.08.13 (10:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

다음
[앵커]

김건희 여사에 대해 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장이 어젯밤 발부됐습니다.

재판부는 증거를 인멸할 염려가 있다는 발부 사유를 들었는데요.

남은 의혹 수사도 속도가 날 것으로 보입니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장 전담 부장판사는 어젯밤 늦게 자본시장법 위반 등의 혐의로 청구된 김 여사의 구속영장을 발부했습니다.

정 부장판사는 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 발부 사유를 밝혔습니다.

증거 인멸 우려를 다각도로 강조한 특검의 논리가 설득력을 얻은 것으로 풀이됩니다.

이로써 김 여사는 윤석열 전 대통령과 함께 헌정사상 최초로 동시 구속된 전직 대통령 부부가 됐습니다.

[김건희 여사/어제 : "(서희건설 회장이 목걸이 전달했다는 자수서 냈는데 어떤 입장이세요?) …."]

서울남부구치소에서 대기 중이던 김 여사는 구속영장이 발부되면서 정식 수용됐습니다.

일반 구속 피의자와 똑같이 수용번호를 발부받고, 미결 수용자복으로 갈아입은 뒤 '머그샷'을 찍는 등 구치소 입소 절차를 밟게 됩니다.

모든 의혹의 정점에 있는 김 여사를 최대 20일간 구속 상태로 조사할 수 있게 되면서, 특검 수사도 탄력을 받을 전망입니다.

김건희 특검법상 16개 수사 대상 중 이번 구속영장에 적시된 것은 도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 건진법사 청탁 의혹 사건 등 3개.

양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, '집사 게이트', 고가 목걸이 의혹 등이 다음 수사 타깃으로 꼽힙니다.

지난 6일, 첫 대면 조사에서 혐의를 전면 부인한 김 여사가 다른 진술을 내놓을지도 관심인데, 윤 전 대통령처럼 진술을 거부할 가능성도 있습니다.

특검팀은 조만간 구속된 김 여사를 불러 여러 의혹에 대한 사실관계를 확인할 예정입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:박주연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
    • 입력 2025-08-13 10:11:03
    • 수정2025-08-13 10:32:56
    아침뉴스타임
[앵커]

김건희 여사에 대해 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장이 어젯밤 발부됐습니다.

재판부는 증거를 인멸할 염려가 있다는 발부 사유를 들었는데요.

남은 의혹 수사도 속도가 날 것으로 보입니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장 전담 부장판사는 어젯밤 늦게 자본시장법 위반 등의 혐의로 청구된 김 여사의 구속영장을 발부했습니다.

정 부장판사는 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 발부 사유를 밝혔습니다.

증거 인멸 우려를 다각도로 강조한 특검의 논리가 설득력을 얻은 것으로 풀이됩니다.

이로써 김 여사는 윤석열 전 대통령과 함께 헌정사상 최초로 동시 구속된 전직 대통령 부부가 됐습니다.

[김건희 여사/어제 : "(서희건설 회장이 목걸이 전달했다는 자수서 냈는데 어떤 입장이세요?) …."]

서울남부구치소에서 대기 중이던 김 여사는 구속영장이 발부되면서 정식 수용됐습니다.

일반 구속 피의자와 똑같이 수용번호를 발부받고, 미결 수용자복으로 갈아입은 뒤 '머그샷'을 찍는 등 구치소 입소 절차를 밟게 됩니다.

모든 의혹의 정점에 있는 김 여사를 최대 20일간 구속 상태로 조사할 수 있게 되면서, 특검 수사도 탄력을 받을 전망입니다.

김건희 특검법상 16개 수사 대상 중 이번 구속영장에 적시된 것은 도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 건진법사 청탁 의혹 사건 등 3개.

양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, '집사 게이트', 고가 목걸이 의혹 등이 다음 수사 타깃으로 꼽힙니다.

지난 6일, 첫 대면 조사에서 혐의를 전면 부인한 김 여사가 다른 진술을 내놓을지도 관심인데, 윤 전 대통령처럼 진술을 거부할 가능성도 있습니다.

특검팀은 조만간 구속된 김 여사를 불러 여러 의혹에 대한 사실관계를 확인할 예정입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:박주연
김민철
김민철 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.