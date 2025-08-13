경북 성주서 60대 노동자 철판에 깔려 숨져

공장에서 크레인으로 작업하던 60대 남성이 철판에 깔려 숨졌습니다.



어제(12일) 오후 2시 20분쯤 경북 성주군 월항면의 한 철제 계단 제작 공장에서 크레인으로 철판을 옮기는 작업을 하던 60대 남성이 철판에 깔려 숨졌습니다.



철판은 가로 2.2m, 세로 5m 크기로, 크레인에 걸려있다 넘어지며 아래에 있던 남성을 덮친 것으로 전해졌습니다.



경찰과 소방 당국은 이 남성이 크레인을 조작할 때 부주의로 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



노동 당국도 사고 직후 해당 공장의 작업을 전면 중지시킨 뒤 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사하고 있습니다.



