정청래 “한미 정상회담 환영…실질적 결과로 이어질 것”

더불어민주당 정청래 대표가 이번 달 25일 열리는 한미 정상회담을 환영하며 실질적인 성과가 있을 거라고 기대했습니다.



정 대표는 오늘(13일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령과 트럼프 대통령의 한미 정상회담을 진심으로 환영한다”면서 “굳건한 한미동맹을 바탕으로 이번 첫 회담이 성공적으로 개최되기를 기대한다”고 밝혔습니다.



정 대표는 “이재명 정부는 오직 국익만을 생각한다. 관세 협상이 더 좋은 방향으로 이뤄질 수 있도록 대통령이 직접 실효성 있는 후속 조치를 모색할 것”이라며 “두 정상이 직접 실무 논의를 하는 만큼, 실질적인 결과로 이어질 것으로 확신한다”고 말했습니다.



그러면서 “한미 동맹을 미래형 동맹으로 확장하는 성과도 이뤄낼 것”이라며 “차제에 한반도 평화 정착을 위한 새로운 모색에도 좋은 계기와 진전이 있기를 소망한다”고 덧붙였습니다.



정 대표는 “관세 협상 후속 조치에 필요한 법적, 제도적 장치 마련에 최선을 다하고, 한미 양국 회담 결과가 우리 국민의 실질적 이익으로 이어지도록 다방면에서 든든히 뒷받침하겠다”고 강조했습니다.



이재명 대통령은 트럼프 대통령 초청으로 이번 달 24~26일 미국을 방문합니다.



양측의 첫 정상회담은 25일 열릴 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



