정치

민주당 “국민의힘 ‘내란 옹호·배신자 낙인’ 전당대회…점입가경”

입력 2025.08.13 (10:19) 수정 2025.08.13 (10:29)

더불어민주당이 전 한국사 강사 전한길 씨가 소란을 일으키는 등 잡음이 일고 있는 국민의힘 전당대회를 향해 ‘점입가경’이라고 비판했습니다.

민주당 정청래 대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘 전당대회가 점입가경”이라며 “전당대회인지, ‘반쪽 반당’ 대회인지, ‘내란 옹호’ 전당대회인지, ‘상호 배신자 낙인찍기’ 대회인지 헷갈린다”고 말했습니다.

정 대표는 “국민의힘은 ‘내란의 추억, 내란의 미몽’에서 깨어나 정상적인 정당으로 돌아오기를 바란다”며 “연설회장의 욕설, 폭언, 소란 행위도 스스로 정화하기를 바란다”고 전했습니다.

앞서 전 씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 일부 후보들에게 ‘배신자’ 연호를 주도하며 소란을 일으켰고, 이와 관련해 국민의힘은 내일(14일) 당 윤리위원회에서 징계 수위를 결정할 방침입니다.

어제(12일) 부산에서 열린 합동연설회에서 전 씨는 출입을 금지당했지만, 후보와 지지자들은 찬탄(탄핵 찬성)과 반탄(탄핵 반대)으로 쪼개져 서로를 향한 비난을 이어갔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • 민주당 “국민의힘 ‘내란 옹호·배신자 낙인’ 전당대회…점입가경”
    • 입력 2025-08-13 10:19:12
    • 수정2025-08-13 10:29:07
    정치
[사진 출처 : 연합뉴스]
원동희
원동희 기자

