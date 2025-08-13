아침뉴스타임

특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색

입력 2025.08.13 (10:21) 수정 2025.08.13 (10:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 ‘침묵’

민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 ‘침묵’
인천 옹진 시간당 149mm 폭우…광명 목감천 등 통제

인천 옹진 시간당 149mm 폭우…광명 목감천 등 통제

다음
김건희 특검팀이 '관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 인테리어 업체 21그램에 대한 압수수색에 나섰습니다.

특검팀은 오늘 오전 "관저 이전과 관련해 21그램 등 관련 회사와 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.

21그램은 지난 2022년 대통령 관저 관련 공사를 경쟁 없이 수의 계약으로 맡았으며, 과거 코바나컨텐츠 후원 사실이 알려지며 '특혜 의혹'이 불거졌습니다.

한편, 21그램 대표의 배우자는 유경옥 전 대통령실 행정관이 '건진법사'가 건넨 샤넬 가방을 교환할 때 동행했으며, 교환시 웃돈을 결제한 것으로 알려졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
    • 입력 2025-08-13 10:21:01
    • 수정2025-08-13 10:24:19
    아침뉴스타임
김건희 특검팀이 '관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 인테리어 업체 21그램에 대한 압수수색에 나섰습니다.

특검팀은 오늘 오전 "관저 이전과 관련해 21그램 등 관련 회사와 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.

21그램은 지난 2022년 대통령 관저 관련 공사를 경쟁 없이 수의 계약으로 맡았으며, 과거 코바나컨텐츠 후원 사실이 알려지며 '특혜 의혹'이 불거졌습니다.

한편, 21그램 대표의 배우자는 유경옥 전 대통령실 행정관이 '건진법사'가 건넨 샤넬 가방을 교환할 때 동행했으며, 교환시 웃돈을 결제한 것으로 알려졌습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm
김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 <br>의혹’ 21그램 압수수색

김건희 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 21그램 압수수색
경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

경찰, ‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색
지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”

지난달 ICT 수출 220억 달러 돌파…“역대 7월 수출 중 최대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.