‘오산 옹벽붕괴’ 관련 안전점검 업체 압수수색

동영상 고정 취소

경기도 오산 고가도로 옹벽 붕괴사고와 관련해 경찰이 안전점검 업체에 대한 압수수색에 나섰습니다.



경기남부경찰청 수사전담팀은 오늘 오전 9시부터 안전점검 업체 4곳에 대해 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔습니다.



경찰은 압수수색을 통해 안전점검이 제대로 이뤄졌는지 등을 들여다볼 계획입니다.



앞서 지난달 16일 오산시의 한 고가도로 10m 높이 옹벽이 무너져 차량 운전자 1명이 숨졌으며, 경찰은 지난달 22일 오산시청과 시공사인 현대건설 등을 압수수색했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!