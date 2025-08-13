민주당 “북, 확성기 철거로 화답…연락채널 복원 서둘러야”

더불어민주당이 북한이 대남 확성기 철거로 정부의 대북 정책에 화답하고 있다며, 남북 연락 채널 복원을 촉구했습니다.



민주당 정청래 대표는 오늘(13일) 최고위원회의에서 "북한이 우리의 행동에 화답하고 있다"며 "남북 대화 재개를 위한 좋은 조짐"이라고 밝혔습니다.



정 대표는 북한에 "서로에게 고통을 가하고 피해를 줄 필요가 없다는 이재명 대통령의 말씀처럼 적대적 관계를 내려놓고 대화 분위기를 조성해 나가기 바란다"고 말했습니다.



이어 "어렵지만 한 발 한 발 전진하는 것이 평화를 앞당기는 길"이라며 "평화가 곧 길이고 평화가 경제다. 대한민국 경제 발전을 위해서도 한반도 평화가 필요하다"고 했습니다.



김병기 원내대표도 "한반도 평화의 문이 다시 열리고 있다"며 "남북의 동시 행동은 신뢰 회복의 확실한 신호"라고 말했습니다.



또한 "드디어 접경지역 주민들이 일상의 평화를 되찾게 됐다"며 "9·19 군사합의 복원이라는 점에 큰 의미가 있다"고 밝혔습니다.



김 원내대표는 "일회성 조치로 끝나면 안 된다"며 "남북 간의 우발적 충돌 방지, 상황 관리를 위한 남북 간 연락 채널의 복원을 서둘러야 한다"고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



