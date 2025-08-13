강릉 오봉저수지 저수율 24.6%…재난안전대책본부 가동

동영상 고정 취소

강릉시 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 오늘(13일) 오전 기준 사상 처음 25% 미만인 24.6%까지 떨어졌습니다.



이에 따라 강릉시는 재난안전대책본부 운영을 시작하고, 배수지 13곳과 정수지의 밸브 개도율을 낮춰 수압 조절을 강화하는 등 추가 절수 방안을 추진합니다.



또, 행정안전부는 생수 등을 지원하고 농림축산식품부가 농업용수 공급 방안을 검토하는 등 정부 부처별 대책도 추진됩니다.



오늘(13일) 오전부터 내일(14일)까지 동해안과 산지에 비가 예보됐지만, 가뭄 해갈에는 충분하지 못할 전망입니다.



