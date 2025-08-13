강원FC “내년 홈경기 모두 강릉 단독 개최 확정”

동영상 고정 취소

프로축구 강원FC의 내년 K리그·코리아컵 홈경기가 모두 강릉에서 치러질 전망입니다.



강원FC는 강릉시와 춘천시를 대상으로 내년 강원FC 홈경기 개최지 공모를 실시한 결과 1·2차 모두 강릉시가 단독으로 신청해 내년 K리그, 코리아컵 홈 경기가 모두 강릉에서 개최된다고 밝혔습니다.



강원FC는 또, 성실하게 공모에 참여한 자치단체에 불이익이 발생하지 않도록 별도의 추가 논의는 진행하지 않는다고 덧붙였습니다.



