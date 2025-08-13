[특보] “비가 엄청나게 쏟아졌어요”…인천 옹진군 상황은?
입력 2025.08.13 (10:41) 수정 2025.08.13 (10:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.
옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.
안녕하세요.
지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.
오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?
[앵커]
정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?
[앵커]
지금 상황은 어떻습니까?
[앵커]
앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.
비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?
[앵커]
지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.
감사합니다.
앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.
옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.
안녕하세요.
지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.
오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?
[앵커]
정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?
[앵커]
지금 상황은 어떻습니까?
[앵커]
앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.
비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?
[앵커]
지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.
감사합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [특보] “비가 엄청나게 쏟아졌어요”…인천 옹진군 상황은?
-
- 입력 2025-08-13 10:41:08
- 수정2025-08-13 10:48:16
[앵커]
앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.
옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.
안녕하세요.
지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.
오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?
[앵커]
정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?
[앵커]
지금 상황은 어떻습니까?
[앵커]
앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.
비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?
[앵커]
지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.
감사합니다.
앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.
옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.
안녕하세요.
지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.
오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?
[앵커]
정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?
[앵커]
지금 상황은 어떻습니까?
[앵커]
앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.
비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?
[앵커]
지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.
감사합니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.