속보

[특보] “비가 엄청나게 쏟아졌어요”…인천 옹진군 상황은?

입력 2025.08.13 (10:41) 수정 2025.08.13 (10:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.

옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.

안녕하세요.

지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.

오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?

[앵커]

정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?

[앵커]

지금 상황은 어떻습니까?

[앵커]

앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.

비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?

[앵커]

지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.

감사합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [특보] “비가 엄청나게 쏟아졌어요”…인천 옹진군 상황은?
    • 입력 2025-08-13 10:41:08
    • 수정2025-08-13 10:48:16
    속보
[앵커]

앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.

옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.

안녕하세요.

지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.

오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?

[앵커]

정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?

[앵커]

지금 상황은 어떻습니까?

[앵커]

앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.

비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?

[앵커]

지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.

감사합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 서울 은평에 시간당 100mm 이상 집중호우, <br>침수 주의

[속보] 서울 은평에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의
[속보] 경기 고양시 덕양에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의

[속보] 경기 고양시 덕양에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의
[속보] ​수도권 곳곳 극한 호우…정부, 중대본 1단계 <br>가동​

[속보] ​수도권 곳곳 극한 호우…정부, 중대본 1단계 가동​
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.