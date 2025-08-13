[특보] “비가 엄청나게 쏟아졌어요”…인천 옹진군 상황은?

동영상 고정 취소

[앵커]



앞서 전해드린 것처럼 옹진군 일대에 시간당 140mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.



옹진군에서도 가장 많은 비가 내린 덕적도 주민을 연결해 어떤 상황인지 들어보겠습니다.



안녕하세요.



지금은 비가 아침보다 좀 잦아든것 같은데요.



오늘 아침 직접 목격하신 상황은 어땠습니까?



[앵커]



정말 많은 비가 내렸는데 호우로 인한 피해는 없었나요?



[앵커]



지금 상황은 어떻습니까?



[앵커]



앞으로도 많은 비가 내릴 거란 예보가 있는데요.



비 피해 대비 어떻게 하고 계십니까?



[앵커]



지금까지 옹진군 덕적도 주민분께 호우 상황 들어봤습니다.



감사합니다.



