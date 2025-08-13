강원도, 인공지능 AI당직원 다음 달 도입

동영상 고정 취소

강원도가 다음 달(9월)부터 인공지능, AI 당직원을 도입합니다.



인공지능 당직원은 생성형 인공지능 기반 음성봇으로 민원인이 전화를 걸면 실시간으로 상황에 맞춘 응답을 제공합니다.



또, 민원 내용은 자동 전환돼 이튿날, 관련 부서에 전달됩니다.



특히, 화재, 사고 등 긴급 상황 발생 시 관리자에게 알림 문자나 경고음을 전달하도록 해 즉각 대응도 가능하도록 설계됐습니다.



