강릉시, 연곡지구 연안 정비사업 추진

동영상 고정 취소

해안 침식과 하구 퇴적이 되풀이되고 있는 연곡지구에 대한 연안 정비사업이 본격 추진됩니다.



강릉시는 이달(8월)부터 사업비 184억 원을 들여 연곡천 하구에 도류제 같은 구조물을 설치해 영진항의 모래 퇴적을 방지하고 배후지 침수 피해 예방 등을 진행합니다.



강릉시는 2027년까지 사업을 마무리하면 연곡항의 어선 입출항이 개선되고, 해안 침식 방지 등에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!