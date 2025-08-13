태백시, 전입 가구 ‘주민세·지방교육세’ 전액 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

태백시가 인구 유치와 정주 여건을 강화하기 위해 전입 가구에 주민세와 지방교육세를 전액 지원합니다.



지원 대상은 다른 시군에서 1년 이상 거주하다가 태백시로 이주한 지 6개월 이상 된 가구로, 올해 대상은 933가구입니다.



이들 가구에는 주민세와 지방교육세 납부액이 최대 2년간 전액 지원됩니다.



