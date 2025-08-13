태백시, 전입 가구 ‘주민세·지방교육세’ 전액 지원
입력 2025.08.13 (10:42) 수정 2025.08.13 (16:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
태백시가 인구 유치와 정주 여건을 강화하기 위해 전입 가구에 주민세와 지방교육세를 전액 지원합니다.
지원 대상은 다른 시군에서 1년 이상 거주하다가 태백시로 이주한 지 6개월 이상 된 가구로, 올해 대상은 933가구입니다.
이들 가구에는 주민세와 지방교육세 납부액이 최대 2년간 전액 지원됩니다.
지원 대상은 다른 시군에서 1년 이상 거주하다가 태백시로 이주한 지 6개월 이상 된 가구로, 올해 대상은 933가구입니다.
이들 가구에는 주민세와 지방교육세 납부액이 최대 2년간 전액 지원됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 태백시, 전입 가구 ‘주민세·지방교육세’ 전액 지원
-
- 입력 2025-08-13 10:42:21
- 수정2025-08-13 16:00:29
태백시가 인구 유치와 정주 여건을 강화하기 위해 전입 가구에 주민세와 지방교육세를 전액 지원합니다.
지원 대상은 다른 시군에서 1년 이상 거주하다가 태백시로 이주한 지 6개월 이상 된 가구로, 올해 대상은 933가구입니다.
이들 가구에는 주민세와 지방교육세 납부액이 최대 2년간 전액 지원됩니다.
지원 대상은 다른 시군에서 1년 이상 거주하다가 태백시로 이주한 지 6개월 이상 된 가구로, 올해 대상은 933가구입니다.
이들 가구에는 주민세와 지방교육세 납부액이 최대 2년간 전액 지원됩니다.
-
-
정창환 기자 hwan0201@kbs.co.kr정창환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.