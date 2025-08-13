930뉴스(강릉)

속초 청초호 유원지 맨발 ‘걷기 길’ 개장

입력 2025.08.13 (10:42) 수정 2025.08.13 (16:00)

속초 청초호 유원지 일대를 맨발로 걸을 수 있는 '걷기 길'이 어제(12일) 개장했습니다.

청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.

또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.

