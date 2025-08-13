양양군, 광복절 맞아 ‘양양몰’ 특별 할인 행사
입력 2025.08.13 (10:42) 수정 2025.08.13 (16:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
양양군 온라인 쇼핑몰 '양양몰'이 제80주년 광복절을 맞아 특별 할인 행사를 개최합니다.
양양군은 내일(14일)부터 오는 21일까지, 매주 목요일 오후 3시에 모든 상품 30% 할인 쿠폰을 선착순 발급하고 무료 배송 혜택도 제공합니다.
양양몰에는 71개 지역 업체가 입점해, 표고버섯과 산마늘 등 100여 개 상품을 판매하고 있습니다.
양양군은 내일(14일)부터 오는 21일까지, 매주 목요일 오후 3시에 모든 상품 30% 할인 쿠폰을 선착순 발급하고 무료 배송 혜택도 제공합니다.
양양몰에는 71개 지역 업체가 입점해, 표고버섯과 산마늘 등 100여 개 상품을 판매하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 양양군, 광복절 맞아 ‘양양몰’ 특별 할인 행사
-
- 입력 2025-08-13 10:42:52
- 수정2025-08-13 16:00:29
양양군 온라인 쇼핑몰 '양양몰'이 제80주년 광복절을 맞아 특별 할인 행사를 개최합니다.
양양군은 내일(14일)부터 오는 21일까지, 매주 목요일 오후 3시에 모든 상품 30% 할인 쿠폰을 선착순 발급하고 무료 배송 혜택도 제공합니다.
양양몰에는 71개 지역 업체가 입점해, 표고버섯과 산마늘 등 100여 개 상품을 판매하고 있습니다.
양양군은 내일(14일)부터 오는 21일까지, 매주 목요일 오후 3시에 모든 상품 30% 할인 쿠폰을 선착순 발급하고 무료 배송 혜택도 제공합니다.
양양몰에는 71개 지역 업체가 입점해, 표고버섯과 산마늘 등 100여 개 상품을 판매하고 있습니다.
-
-
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.