제14회 횡성 둔내고랭지토마토축제 내일 개막
입력 2025.08.13 (10:43) 수정 2025.08.13 (16:00)
횡성군은 내일(14일)부터 사흘 동안 둔내종합체육공원 일원에서 '제14회 둔내고랭지토마토축제'를 엽니다.
축제 첫날(14일)에는 축제 개막식과 축하 공연이 열립니다.
축제 기간 정오와 오후 4시, 두 차례 토마토 풀장에서 금반지찾기 행사 등이 마련됩니다.
또, 전통주 빚기 체험, 토마토 모종 키우기 체험, 물총놀이 등 다양한 체험행사가 이어집니다.
횡성군은 내일(14일)부터 사흘 동안 둔내종합체육공원 일원에서 '제14회 둔내고랭지토마토축제'를 엽니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr
