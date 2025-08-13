제14회 횡성 둔내고랭지토마토축제 내일 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

횡성군은 내일(14일)부터 사흘 동안 둔내종합체육공원 일원에서 '제14회 둔내고랭지토마토축제'를 엽니다.



축제 첫날(14일)에는 축제 개막식과 축하 공연이 열립니다.



축제 기간 정오와 오후 4시, 두 차례 토마토 풀장에서 금반지찾기 행사 등이 마련됩니다.



또, 전통주 빚기 체험, 토마토 모종 키우기 체험, 물총놀이 등 다양한 체험행사가 이어집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!