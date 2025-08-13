930뉴스(강릉)

파라타항공 비상탈출시험 통과…취항 준비 막바지

파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.

파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없게 준비한다는 방침입니다.

파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.

파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없게 준비한다는 방침입니다.
