“인도-중국 다음 달 직항 여객기 운항 재개”…국경 충돌 후 5년만

인도와 중국이 다음 달 직항 여객기 운항을 5년여 만에 재개한다고 블룸버그 통신이 현지 시각 12일 보도했습니다.



블룸버그는 인도 항공사가 최근 정부로부터 중국 노선을 급히 준비하라는 요청을 받았다고 협상 관계자들을 인용해 보도했습니다. 그러면서 이달 말 중국 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의 때 양국의 직항 여객기 운항 재개를 공식 발표할 수 있다고 덧붙였습니다.



중국행 직항 노선은 인도 항공사인 에어 인디아와 인디고가 맡을 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다.



다만 양국 협상이 완전히 마무리되지 않아 실제 운항 재개 시점은 다소 유동적입니다.



코로나19 대유행 이전에는 인도와 중국 사이에 매달 500편가량의 직항 여객기가 운항했으나, 2020년 코로나19 확산과 양국의 히말라야 국경 충돌 이후 전면 중단됐습니다.



블룸버그는 직항 여객기 운항 재개가 양국의 정치적 관계를 재설정하려는 움직임 중 하나라고 보도했습니다.



최근 인도는 러시아산 석유 수입을 이유로 트럼프 대통령의 보복성 관세 공격을 받고 있으며 미국과 ‘관세 전쟁’ 휴전 중으로 비슷한 상황인 중국과 협력을 강화하고 있습니다.



나렌드라 모디 인도 총리는 오는 31일 개막하는 SCO 정상회의에 참석하기 위해 중국을 7년 만에 방문할 예정이라는 외신 보도가 나오기도 했습니다.



[사진 출처 : 신화=연합뉴스]



