930뉴스(부산)

다가구 주택 화재…70대 남성 숨진 채 발견

입력 2025.08.13 (10:48) 수정 2025.08.13 (11:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(13일) 새벽 5시쯤 부산 서구의 한 다가구주택 2층에서 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다.

이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.

경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 다가구 주택 화재…70대 남성 숨진 채 발견
    • 입력 2025-08-13 10:48:27
    • 수정2025-08-13 11:00:22
    930뉴스(부산)
오늘(13일) 새벽 5시쯤 부산 서구의 한 다가구주택 2층에서 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다.

이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.

경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
서정윤
서정윤

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 서울 은평에 시간당 100mm 이상 집중호우, <br>침수 주의

[속보] 서울 은평에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의
[속보] 경기 고양시 덕양에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의

[속보] 경기 고양시 덕양에 시간당 100mm 이상 집중호우, 침수 주의
[속보] ​수도권 곳곳 극한 호우…정부, 중대본 1단계 <br>가동​

[속보] ​수도권 곳곳 극한 호우…정부, 중대본 1단계 가동​
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.