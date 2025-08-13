다가구 주택 화재…70대 남성 숨진 채 발견

동영상 고정 취소

오늘(13일) 새벽 5시쯤 부산 서구의 한 다가구주택 2층에서 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다.



이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.



경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



