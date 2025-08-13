다가구 주택 화재…70대 남성 숨진 채 발견
입력 2025.08.13 (10:48) 수정 2025.08.13 (11:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(13일) 새벽 5시쯤 부산 서구의 한 다가구주택 2층에서 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다.
이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.
경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.
경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 다가구 주택 화재…70대 남성 숨진 채 발견
-
- 입력 2025-08-13 10:48:27
- 수정2025-08-13 11:00:22
오늘(13일) 새벽 5시쯤 부산 서구의 한 다가구주택 2층에서 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다.
이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.
경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
이 불로 주민 4명이 긴급 대피했고 주택 4층에서는 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.
경찰과 소방 당국은 화재 발생 이전에 해당 남성이 화재와 별개로 이미 숨진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.