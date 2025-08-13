민주 이언주 “광복절 특사, 아쉬움 남아”…‘제도개선 특위’ 구성 촉구

더불어민주당 이언주 최고위원이 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면에 대해 “정치적 이해관계의 소산으로 비칠 수 있는 점은 매우 안타깝다”며 제도 개선 필요성을 강조했습니다.



이 최고위원은 어제(12일) 자신의 SNS를 통해 “사면권은 국가원수가 가진 고유 권한이라 당정 협의 사안은 아니지만 국민과 대통령을 걱정하는 마음을 가진 정치인으로서 소신을 밝힐 수 있다고 생각한다”며 이같이 밝혔습니다.



이 최고위원은 “눈치만 보며 대통령에게 모든 책임을 떠넘기는 것도 무책임한 모습”이라며 “그런 의미에서 이번 광복절 특사가 국민 화합이라는 원래 취지와 달리 정치적 이해관계의 소산으로 비칠 수 있는 점은 매우 안타깝다”고 적었습니다.



이어 “우리 진영에 대해서도 억울한 부분이 있다면, 힘들더라도 특검이나 재심 등의 절차 이후 당당한 경로를 선택했으면 하는 아쉬움이 남는다”며 “특히 이번 사면을 위해 국민의힘 부패 사범까지 포함해 가며 할 일인지는 동의하기 어렵다”고 쓴소리를 했습니다.



또 “어쨌든 대통령 권한인 만큼 일단 대통령이 결심한 이상 그 결정을 존중할 수밖에 없다”면서도 “오늘날 대통령 특별사면 제도는 보은 사면·정치권 이해관계 사면이 돼버렸다”고 지적했습니다.



그러면서 “애초의 국민 통합 등의 취지는 사라지고, 통수권자에게 정치적 부담을 안기며 그로 인한 진영 간 갈등이 오히려 심해지는 아이러니한 상황이 되고 있다”고 밝혔습니다.



이 최고위원은 “이제는 사면 요건 및 심사 제도를 개혁해야 한다”며 “사법개혁·검찰개혁을 통해 사법권·검찰권 오남용에 의한 피해 방지책을 마련한 후, 바람직한 대통령 사면권 관련 논의를 위해 국회 차원의 특위 구성을 제안한다”고 말했습니다.



이와 관련해, 민주당 박수현 수석대변인은 오늘(13일) 국회에서 기자들과 만나 “사면에 대해선 정치권이나 국민 중에서나 모두 각자 의견이 있을 수 있다”며 “그런 모든 것들을 다 감안하고 대통령께서 고뇌의 결정을 결단한 것”이라고 밝혔습니다.



이어 “여러 의견이 있을 수 있지만, 그걸 제도적 보완을 하든 비판과 지지를 모두 수용하는 태도를 통해서든, 대한민국 민주주의가 한 걸음 더 발전하는 방향으로 쌓여 갈 것은 틀림없다”고 덧붙였습니다.



정부는 광복절을 앞두고 조국혁신당 조국 전 대표, 민주당 윤미향 전 의원 등에 대한 특별사면을 확정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



