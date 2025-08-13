부산시교육청, 폐교 주원초 내년 하반기 매각
입력 2025.08.13 (10:49) 수정 2025.08.13 (15:16)
부산시교육청이 지난 3월 폐교한 부산진구 주원초 땅에 대한 매각 절차에 나섭니다.
부산시교육청은 앞으로 세부 계획을 마련해 부산시의회 심의 등 행정 절차를 거쳐 내년 하반기까지 매각 절차를 마친다는 계획입니다.
교육청은 도심 속 9천800여㎡ 규모의 주원초 땅을 자체 활용하는 방안을 검토했지만, 지역 발전을 위해 매각해야 한다는 주민 의견 등을 고려해, 일반 매각을 결정했습니다.
