BIFF ‘미공개 드라마 상영’ 6편 선정
입력 2025.08.13 (10:51) 수정 2025.08.13 (15:18)
부산국제영화제가 미공개 드라마 시리즈를 선보이는 '온 스크린' 선정작 6편을 공개했습니다.
'온 스크린' 선정작에는 이응복·박소현 감독의 '친애하는 X'와 츠키카와 쇼 감독의 '로맨틱 어나니머스' 등 국내 작품 3편과 해외 작품 3편이 포함됐습니다.
선정작은 다음 달 17일 개막하는 부산국제영화제에서 세계 최초로 공개됩니다.
