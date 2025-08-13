BIFF ‘미공개 드라마 상영’ 6편 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산국제영화제가 미공개 드라마 시리즈를 선보이는 '온 스크린' 선정작 6편을 공개했습니다.



'온 스크린' 선정작에는 이응복·박소현 감독의 '친애하는 X'와 츠키카와 쇼 감독의 '로맨틱 어나니머스' 등 국내 작품 3편과 해외 작품 3편이 포함됐습니다.



선정작은 다음 달 17일 개막하는 부산국제영화제에서 세계 최초로 공개됩니다.



