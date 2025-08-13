부산시설공단, 전국체전 대비 운영상황실 가동

동영상 고정 취소

부산시설공단은 오는 10월 부산에서 열리는 제106회 전국체전의 성공적인 운영을 위해 전국체전지원단 운영상황실을 가동하고 대응 체계를 구축합니다.



시설공단은 특히 사이클, 핸드볼, 검도 등 6개 종목의 경기장으로 쓰일 스포원파크와 한마음스포츠센터를 점검해 56건을 개선하기로 했습니다.



또 장애인 선수단의 원활한 이동을 위해 '두리발' 수송지원 체계를 갖출 계획입니다.



