이스타항공, 부산 거점 승무원 첫 모집
입력 2025.08.13 (10:52) 수정 2025.08.13 (15:18)
이스타항공이 부산을 거점으로 하는 승무원을 처음으로 모집합니다.
이스타항공은 부산 노선 확대와 항공기 운항편 증가에 따라 객실 승무원을 공개 채용한다고 밝혔습니다.
특히 이번 채용의 경우 서류 접수 때 희망 근무지를 서울과 부산 중 선택할 수 있습니다.
최종 합격자는 오는 10월 인턴 승무원으로 입사해 훈련 과정을 거칠 예정입니다.
노준철 기자 argos@kbs.co.kr
