세계 최초 ‘강치’ 유전적 특성 해독
입력 2025.08.13 (10:52)
국립수산과학원이 세계 최초로 독도 바다사자 '강치'의 유전적 특성을 해독했습니다.
국립수산과학원 연구팀은 독도와 울릉도 지역에서 '강치'의 뼛조각 16개를 발굴해 첨단 유전체 분석 기술법을 적용하는 방식으로 '강치'의 길이 관련 특성을 세계 최초로 해독했으며 이를 국제학술지에 게재했다고 밝혔습니다.
독도 바다사자, '강치'는 200만 년 전 캘리포니아 바다사자와 분리돼 동북아시아 해역에서 독립된 종으로 진화했으며 1970년대에 멸종됐습니다.
