고려아연, ‘인공지능 전략팀’ 신설…업무 고도화
입력 2025.08.13 (10:56) 수정 2025.08.13 (15:32)
고려아연이 인공지능 시대에 대응하기 위해 전담 부서를 신설했습니다.
정보기술과 데이터 분야 전문가로 구성된 인공지능 전략팀은 온산제련소 융합혁신팀과 함께 인공지능 기술을 활용한 설비 진단과 공정 개선 등 업무 고도화에 집중할 예정입니다.
고려아연은 또 온산제련소를 인공지능 기반의 스마트 제련소로 만들기 위해 유니스트와 업무 협약을 맺고 임직원들을 대상으로 전문 교육을 실시합니다.
