한국 조선 7월 수주량 중국에 크게 밀려

세계 선박 발주 감소세가 이어진 가운데 지난달 한국의 수주량이 중국에 크게 밀린 것으로 나타났습니다.



영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난 7월 전 세계 선박 발주량은 203만 CGT로 1년 전에 비해 58％ 감소했습니다.



이 가운데 한국은 16%인 33만 CGT를 수주해 75%를 수주한 중국에 크게 뒤졌습니다.



