울산시, 외국인 근로자지원센터 설치 검토

울산시가 외국인 노동자 증가에 따라 근로자지원센터 설치를 검토하고 있습니다.



울산시는 김수종 시의원의 서면 질의에서 "지난해 조례 제정으로 설치 근거가 마련됐고, 필요성도 제기되고 있다"며 이같이 답했습니다.



다만 "교육장, 상담실 등 시설비와 운영비 등을 고려해야 하는 만큼 합리적 방안을 모색하고 있다"고 덧붙였습니다.



최근 조선업 등의 해외 인력이 늘어나며 지난 5월 기준 울산의 외국인 노동자는 2만 8천여 명으로 집계됐습니다.



