누가, 왜…울산 ‘여성 살인’ 추적해 보니

[앵커]



지난달 울산에서 헤어지자는 여성을 찾아가 흉기를 휘두르는 사건이 발생했습니다.



이처럼 친밀한 관계의 여성을 상대로 벌어지는 범죄가 끊이지 않고 있는데요,



KBS는 여성 살인과 스토킹 관련 판결문을 분석해 실태를 파악하고 대책을 짚어보는 기획 보도를 마련했습니다.



첫 순서로 김옥천 기자가 울산에서 발생한 여성 살인 관련 사건을 추적했습니다.



[리포트]



주차장을 빠져나가는 차량 앞 유리창에 소화기를 던집니다.



시민들에게 붙잡힌 30대 운전자는 사귀던 여성에게 흉기를 휘두르고 달아나던 중이었습니다.



헤어지자는 말에 접근 금지 명령을 어기고 직장까지 찾아가 범행한 것으로 드러났습니다.



이 사건처럼 여성을 상대로 한 살인 관련 범죄를 파악하기 위해 최근 5년간 울산지법의 1심 판결문을 분석했습니다.



남성이 여성을 상대로 벌인 살인이나 살인미수 사건은 17건.



가해자와 피해자의 관계부터 살펴봤습니다.



부부나 동거, 연인 사이에서 발생한 사건이 11건으로, 이른바 '친밀한 관계'의 남성에게 살해되거나 살해될 위험에 처한 경우가 많았습니다.



이 같은 경향은 '한국 여성의 전화' 보고서에서도 드러납니다.



지난 한 해 동안 언론에 보도된 사건을 분석한 결과, 남편이나 애인 등 친밀한 관계에 의한 살인 또는 살인 미수는 전국적으로 최소 555명으로, 일면식 없는 남성이 가해자인 179명보다 3배 가까이 많았습니다.



그렇다면 여성 살인 관련 범행을 저지르는 이유는 뭘까?



KBS가 분석한 법원 판결문을 보면 '감정적인 요인'이 두드러졌습니다.



자신을 비하하고 무시한다고 생각하거나 다시 함께 살자는 말을 거절해서, 또 경제활동을 하지 않는 걸 핀잔하거나 심부름을 제대로 못 한다고 타박해서 범행하기도 했습니다.



범행 장소는 대부분 자택이었고, 10대 자녀가 말렸음에도 범행을 저지르기도 했습니다.



[김미영/울산여성의전화 대표 : "소유 욕구가 있는 거거든요. 그러니까 이런 폭력이 일어나기 전에 보면 보통 그 사람을 감시하거나 통제를…. 그리고 사적인 공간에서 일어나는 폭력은 바깥사람이 잘 알 수가 없죠. 신고하기 전까지는."]



경찰은 단순 말다툼 등 현재 위험성이 낮은 신고도 이른바 '관계성 범죄'로 지정하고 지속적으로 관리하는 등 대응책 마련에 나섰습니다.



KBS 뉴스 김옥천입니다.



촬영기자:정운호/그래픽:박서은



