빌보드 정상 오른 ‘케데헌’…5주 연속 OST 8곡 동시 진입

넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) 8곡이 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에 5주 연속 동시 진입했습니다.



현지시간 12일 공개된 최신 차트에 따르면 애니메이션 속 인기 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)이 ‘핫 100’ 1위를 차지한 것을 비롯해 OST 총 8곡이 차트에 이름을 올렸습니다.



‘골든’은 지난달 초 81위로 ‘핫 100’에 데뷔한 뒤 작품 흥행에 힘입어 23위, 6위, 4위, 2위, 2위로 빠르게 순위를 끌어올렸고 7주 차에 정상을 밟았습니다.



지금까지 이 차트에서 1위를 차지한 K팝 가수는 그룹 방탄소년단(BTS·6곡)과 팀 멤버 지민(1곡)·정국(1곡)뿐입니다.



여성 가수가 부른 K팝 곡으로 ‘핫 100’ 1위를 기록한 사례는 ‘골든’이 처음입니다.



‘골든’은 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’ 정상에도 오르면서 세계 양대 싱글 차트를 석권한 첫 K팝 노래가 됐습니다.



극중 헌트릭스와 경쟁하는 보이그룹 사자 보이즈의 ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 8위, ‘소다 팝’(Soda Pop)은 14위를 기록했습니다.



헌트릭스의 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 19위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 25위에 올랐습니다.



헌트릭스 루미와 사자 보이즈 진우의 듀엣곡 ’프리‘(Free)는 27위를 차지했습니다.



’테이크다운‘(Takedown)은 헌트릭스가 부른 버전이 29위, 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 버전이 66위에 올랐습니다.



’케이팝 데몬 헌터스‘ OST 앨범은 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘에서 전주와 같은 2위를 유지했습니다.



’케이팝 데몬 헌터스‘는 헌트릭스가 악령들로부터 인간 세계를 지키는 내용을 담은 작품입니다. 6월 공개 이후 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르는 등 세계적인 인기를 얻었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



