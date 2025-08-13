전공의단체 18일 총회 연다…‘지도부 재신임 여부’ 결정

하반기 전공의 모집이 시작된 가운데 대한전공의협의회가 총회를 열고 현 비상대책위원회 체제를 유지할지 여부를 결정합니다.



대전협은 오는 18일 오전 11시 서울 용산구 대한의사협회 대강당에서 임시대의원총회를 개최한다고 어제(12일) 공지했습니다.



이번 총회에서는 비대위가 현재까지 정부, 국회 등과 협의한 내용을 전공의 대표들과 공유하고 향후 대응 방안을 논의합니다.



또, ‘비대위 활동 인준 및 재신임’이 의결 안건으로 상정됐습니다.



앞서 지난 6월 강경파인 박단 전 비대위원장이 사퇴하고 협상파를 주축으로 한성존 비대위원장 체제가 출범하면서 대전협은 요구안을 3가지로 새롭게 정비해 정부와 협의해 왔습니다.



최근에는 동일 과목·동일 연차 복귀를 허용하는 등 수련 연속성을 일부 보장하는 전공의 모집 조건에 양 측이 합의한 바 있습니다.



이에 따라 비대위의 재신임 여부는 전공의 지원율을 가늠할 지표가 될 것으로 보입니다.



대전협 관계자는 “이번 모집에 지원할지는 개별 전공의들이 판단할 내용”이라며 “이번 총회는 비대위의 그간 활동에 대한 내부 평가를 받는 자리”라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



