영동고속도로 마성터널서 초등생 태운 버스 전도…6명 다쳐
입력 2025.08.13 (11:07) 수정 2025.08.13 (11:51)
오늘(13일) 오전 9시 20분쯤 경기 용인시 영동고속도로 강릉 방향 마성터널에서 초등학생들을 태운 버스가 벽을 친 뒤 옆으로 쓰러졌습니다.
이 사고로 초등학생 2명이 머리를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 4명이 경상을 입었습니다.
사고가 난 버스는 축구클럽 버스로 초등학생 18명과 운전자 1명 등 19명이 탄 것으로 파악됐습니다.
경찰은 사고가 난 강릉방향 왼쪽 터널을 통제하고 있습니다. 강릉방향 오른쪽 터널은 현재 통행이 가능한 상황입니다.
경찰은 빗길에 버스가 미끄러진 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
