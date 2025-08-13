사회

한동훈 ‘청담동 술자리 의혹’ 손해배상 1심 승소…“8천만 원 배상”

입력 2025.08.13 (11:08) 수정 2025.08.13 (11:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘청담동 술자리 의혹’을 제기한 김의겸 새만금개발청장과 ‘시민언론 더탐사’ 등을 상대로 제기한 민사 손해배상 소송에서 일부 승소했습니다.

서울중앙지법 민사합의14부(부장판사 정하정)는 오늘(13일) 오전, 한 전 대표가 김 청장과 강진구 전 더탐사 대표 등을 상대로 한 10억 원의 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 했습니다.

재판부는 “김 청장과 강 전 대표 등 더탐사 관계자들은 공동으로 한 전 대표에게 7천만 원을 배상하고, 이 모 씨는 한 전 대표에게 1천만 원을 지급하라”고 판결했습니다.

이 모 씨는 이 사건 목격자 첼리스트 A 씨의 전 남자친구로 ‘청담동 술자리 의혹’의 최초 제보자입니다.

재판부는 “피고들이 적시한 사실은 허위라고 판단된다”면서 손해배상 판결 이유를 설명했습니다.

이어 “김 청장은 관련 보도에 관여한 행위는 인정된다”면서도 “국정감사 발언은 국회의원 면책특권, 이후 김 청장이 한 인터뷰는 허위사실 적시가 아니라고 봤다”고 말했습니다.

최초 제보자 이 씨에 대해선 “(제보) 당시에는 진실하다고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 봐서 책임을 묻지 않았지만, 이후 SNS 게시글은 별도 1천만 원 위자료로 산정했다”고 덧붙였습니다.

선고 직후 피고 측 대리인인 정철승 변호사는 “대법원 판례도 사실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있을 때 명예훼손 등을 면책하고 있다”면서 “‘청담동 술자리 의혹’은 권력 핵심부 비위를 취재해서 보도한 거다”고 주장했습니다.

정 변호사는 “재판부가 허위라고 판단했다는 이유만으로 손해배상 책임을 인정하는 판결을 내렸기 때문에 판단에 대해 상당히 의문이다”라면서 “여러 여건이 달라졌기 때문에 항소심에선 다른 사실 등이 나올 가능성이 있다고 생각한다”고 말했습니다.

‘청담동 술자리 의혹’은 2022년 7월 서울 강남구 청담동의 한 고급 술집에서 윤석열 전 대통령과 한동훈 당시 법무부 장관이 김앤장 변호사 30여 명, 이세창 전 자유총연맹 총재 권한대행 등과 새벽까지 술을 마셨다고 김 청장 등이 제기한 것입니다.

김 청장은 국회의원 시절 국회 국정감사에서 의혹을 제기하며, 당시 술자리에 있었다는 첼리스트 A가 전 남자친구 이 씨와 통화한 내용을 공개했습니다.

이 씨는 통화 녹취를 더탐사에게 제보했고, 더탐사는 관련 의혹을 보도했습니다.

한 전 대표는 같은 해 12월 김 청장과 더탐사를 허위사실 유포 등의 혐의로 고소하고, 10억 원의 손해배상 소송도 함께 제기했습니다.

이 사건과 관련해 김 청장과 강 전 대표는 정보통신망법상 명예훼손 등의 혐의로 불구속 기소돼 재판을 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한동훈 ‘청담동 술자리 의혹’ 손해배상 1심 승소…“8천만 원 배상”
    • 입력 2025-08-13 11:08:46
    • 수정2025-08-13 11:12:43
    사회
한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘청담동 술자리 의혹’을 제기한 김의겸 새만금개발청장과 ‘시민언론 더탐사’ 등을 상대로 제기한 민사 손해배상 소송에서 일부 승소했습니다.

서울중앙지법 민사합의14부(부장판사 정하정)는 오늘(13일) 오전, 한 전 대표가 김 청장과 강진구 전 더탐사 대표 등을 상대로 한 10억 원의 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 했습니다.

재판부는 “김 청장과 강 전 대표 등 더탐사 관계자들은 공동으로 한 전 대표에게 7천만 원을 배상하고, 이 모 씨는 한 전 대표에게 1천만 원을 지급하라”고 판결했습니다.

이 모 씨는 이 사건 목격자 첼리스트 A 씨의 전 남자친구로 ‘청담동 술자리 의혹’의 최초 제보자입니다.

재판부는 “피고들이 적시한 사실은 허위라고 판단된다”면서 손해배상 판결 이유를 설명했습니다.

이어 “김 청장은 관련 보도에 관여한 행위는 인정된다”면서도 “국정감사 발언은 국회의원 면책특권, 이후 김 청장이 한 인터뷰는 허위사실 적시가 아니라고 봤다”고 말했습니다.

최초 제보자 이 씨에 대해선 “(제보) 당시에는 진실하다고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 봐서 책임을 묻지 않았지만, 이후 SNS 게시글은 별도 1천만 원 위자료로 산정했다”고 덧붙였습니다.

선고 직후 피고 측 대리인인 정철승 변호사는 “대법원 판례도 사실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있을 때 명예훼손 등을 면책하고 있다”면서 “‘청담동 술자리 의혹’은 권력 핵심부 비위를 취재해서 보도한 거다”고 주장했습니다.

정 변호사는 “재판부가 허위라고 판단했다는 이유만으로 손해배상 책임을 인정하는 판결을 내렸기 때문에 판단에 대해 상당히 의문이다”라면서 “여러 여건이 달라졌기 때문에 항소심에선 다른 사실 등이 나올 가능성이 있다고 생각한다”고 말했습니다.

‘청담동 술자리 의혹’은 2022년 7월 서울 강남구 청담동의 한 고급 술집에서 윤석열 전 대통령과 한동훈 당시 법무부 장관이 김앤장 변호사 30여 명, 이세창 전 자유총연맹 총재 권한대행 등과 새벽까지 술을 마셨다고 김 청장 등이 제기한 것입니다.

김 청장은 국회의원 시절 국회 국정감사에서 의혹을 제기하며, 당시 술자리에 있었다는 첼리스트 A가 전 남자친구 이 씨와 통화한 내용을 공개했습니다.

이 씨는 통화 녹취를 더탐사에게 제보했고, 더탐사는 관련 의혹을 보도했습니다.

한 전 대표는 같은 해 12월 김 청장과 더탐사를 허위사실 유포 등의 혐의로 고소하고, 10억 원의 손해배상 소송도 함께 제기했습니다.

이 사건과 관련해 김 청장과 강 전 대표는 정보통신망법상 명예훼손 등의 혐의로 불구속 기소돼 재판을 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”

고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.