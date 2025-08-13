독립기념관, 담양학교 설립자 송훈 ‘조현묘각운’ 시판 기증받아

조현묘각운 시판 (출처 : 독립기념관) 조현묘각운 시판 (출처 : 독립기념관)

독립기념관이 국외소재문화유산재단으로부터 독립운동가 고하 송진우 선생의 부친이자 담양학교 설립자인 송훈(1862∼1926)의 '조현묘각운'(鳥峴墓閣韻) 시판(시문을 써넣은 현판)을 기증받았습니다.기증받은 시판은 지난해 6월 일본 도쿄에서 고미술 거래업체를 운영하는 재일한국인 사업가 김강원 대표가 국외재단에 기증한 것으로, 19세기 중반에서 20세기 초반 사이에 제작된 것으로 추정되고 있습니다.시판에는 송진우의 부친 송훈이 담양군 창평면 광덕리에 있는 옛 지명인 '조현'에 묘각(묘 앞에 제사 등을 지내기 위해 지은 건물)을 새로 지은 것을 기념해 후손이 번창하길 축원하며 지은 칠언율시가 새겨져 있습니다.송훈은 일찌감치 신학문의 중요성을 깨닫고 개인재산을 털어 신식 학교인 담양학교를 설립했던 선구적인 인물로 알려져 있으며 그의 가르침은 아들 송진우에게로 이어져 일제강점기 송진우가 동아일보를 창간하고 브나로드 운동 등 교육 운동에 투신하는 데 큰 영향을 끼쳤습니다.