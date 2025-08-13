경기 포천서 빗길에 차량이 신호등 들이받아…2명 사상

오늘(13일) 아침 7시쯤 경기 포천시 영북면의 한 도로에서 차량이 신호등을 들이받았습니다.



이 사고로 조수석에 탄 70대 여성이 숨지고, 운전석에 탄 70대 남성이 크게 다쳐 의식 불명 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.



충돌 직후 차량에서 불이 나 약 20분 만에 꺼지기도 했습니다.



경찰은 차량이 빗길에 미끄러졌을 가능성이 크다고 보고, 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기 포천소방서 제공]



