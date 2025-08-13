사회

경기 포천서 빗길에 차량이 신호등 들이받아…2명 사상

입력 2025.08.13 (11:13) 수정 2025.08.13 (11:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(13일) 아침 7시쯤 경기 포천시 영북면의 한 도로에서 차량이 신호등을 들이받았습니다.

이 사고로 조수석에 탄 70대 여성이 숨지고, 운전석에 탄 70대 남성이 크게 다쳐 의식 불명 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.

충돌 직후 차량에서 불이 나 약 20분 만에 꺼지기도 했습니다.

경찰은 차량이 빗길에 미끄러졌을 가능성이 크다고 보고, 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 경기 포천소방서 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기 포천서 빗길에 차량이 신호등 들이받아…2명 사상
    • 입력 2025-08-13 11:13:34
    • 수정2025-08-13 11:18:53
    사회
오늘(13일) 아침 7시쯤 경기 포천시 영북면의 한 도로에서 차량이 신호등을 들이받았습니다.

이 사고로 조수석에 탄 70대 여성이 숨지고, 운전석에 탄 70대 남성이 크게 다쳐 의식 불명 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.

충돌 직후 차량에서 불이 나 약 20분 만에 꺼지기도 했습니다.

경찰은 차량이 빗길에 미끄러졌을 가능성이 크다고 보고, 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 경기 포천소방서 제공]
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”

고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.